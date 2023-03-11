Киев, 11 марта, 2023, 17:11 — ИА Регнум. В числе пленных, освобождённых в феврале 2023 года путём обмена, был священник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Николай Зирка. Об этом сообщил настоятель Свято-Тихвинского собора УПЦ в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко.

Solundir Церковь Тихвинской иконы Божией Матери. Москва

«Две недели назад был обмен. Минобороны его проводило. 101 человек возвратился домой, среди них был и отец Николай Зирка. Он служил в селе Яровое Краснолиманского района», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Священник Николай Зирка содержался в той же украинской тюрьме, в которую 18 апреля 2022 года поместили протоиерея Андрея Павленко. Пленным грозила смертельная опасность. Украинские боевики избивали и пытали, заставляли оговаривать себя.

Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека ранее обратилось в ОБСЕ с предложением принять резолюцию о помиловании или освобождении украинскими властями арестованных представителей православной и еврейской общин Украины и предотвращении дискриминации по религиозному признаку.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о нарушении Киевом договорённости об обмене военнопленными.