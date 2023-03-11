Посол США в Румынии заявила, что региону Чёрного моря нужна новая стратегия
Бухарест, 11 марта, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Новая стратегия необходима региону Чёрного моря в условиях, когда на Украине идёт вооружённый конфликт, заявила 11 марта американский посол в Румынии Кэтлин Кавалек, передаёт Digi 24.
Заявив, что боевые действия на Украине сделали черноморский регион ещё важнее, чем он был, американский дипломат акцентировала внимание на необходимости сотрудничества между странами-союзниками.
По её словам, американский Конгресс заинтересован в разработке стратегии партнёрства со странами черноморского региона, касающейся в том числе «свободы судоходства», «обороны и сдерживания», «обмена информацией».
Кавалек добавила, что Вашингтон проведёт на следующей неделе новое заседание Стратегического диалога с Румынией, для этого в Бухарест прилетит делегация из США.