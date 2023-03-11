Бухарест, 11 марта, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Новая стратегия необходима региону Чёрного моря в условиях, когда на Украине идёт вооружённый конфликт, заявила 11 марта американский посол в Румынии Кэтлин Кавалек, передаёт Digi 24.

Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press Американский эсминец Nitze у берегов Стамбула

Заявив, что боевые действия на Украине сделали черноморский регион ещё важнее, чем он был, американский дипломат акцентировала внимание на необходимости сотрудничества между странами-союзниками.

По её словам, американский Конгресс заинтересован в разработке стратегии партнёрства со странами черноморского региона, касающейся в том числе «свободы судоходства», «обороны и сдерживания», «обмена информацией».

Кавалек добавила, что Вашингтон проведёт на следующей неделе новое заседание Стратегического диалога с Румынией, для этого в Бухарест прилетит делегация из США.