На Украине вырытые траншеи на границе с Молдавией назвали борьбой с контрабандой

Киев, , 17:06 — REGNUM Траншеи, вырытые со стороны Украины на границе с Молдавией, необходимы для борьбы с контрабандой и незаконной миграцией. Такое объяснение поступило 11 марта от пресс-офицера Пограничной полиции Молдавии Раисы Новицки.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдавию», — цитирует Новицки РИА Новости.

Ранее ряд телеграм-каналов и СМИ опубликовал фото из приграничных с Украиной населенных пунктов, на которых видны траншеи, вырытые на украинской территории. О том, что на дороге у села Наславча Окницкого района был вырыт километровый ров шириной в два метра и глубиной в два метра, сообщила, в частности, «Комсомольская правда».

«То, что ров похож на противотанковый, — это еще ничего не значит. У Молдовы нет танков», — цитирует «КП» экс-министра обороны Анатолия Шалару.

При этом он допускает возможность того, что «Украина ожидает что-то со стороны Приднестровья». Однако, как считает Шалару, у Киева имеется достаточно средств, чтобы уничтожить те танки, которые имеются у Приднестровья.