Москва, , 17:22 — REGNUM Командир батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Вооружённых сил России с позывным «Амур» рассказал подробности работы боевого расчёта при уничтожении наблюдательного пункта ВСУ. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба МО РФ.

Командир батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Вооружённых сил России с позывным «Амур» Цитата из видео. Командир батареи РСЗО. Минобороны РФ. 2023

Он отметил, что объект выявили с помощью беспилотника. После этого «кочующая» боевая машина выехала на позицию на расстояние 300 — 500 метров от цели и произвела залп.

«В результате огневого поражения средствами БПЛА было зафиксировано уничтожение наблюдательно поста. После чего машина в кратчайшие сроки произвела отбой и убыла в новый район ожидания», — сообщил «Амур».

По его словам, в сутки бывает 10 — 15 подобных выездов. Это зависит от действий противника и от выявления целей с помощью БПЛА.