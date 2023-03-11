Москва, 11 марта, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Командир батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Вооружённых сил России с позывным Амур рассказал подробности работы боевого расчёта при уничтожении наблюдательного пункта ВСУ. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба МО РФ.

Цитата из видео. Командир батареи РСЗО. Минобороны РФ. 2023 Командир батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Вооружённых сил России с позывным Амур

Он отметил, что объект выявили с помощью беспилотника. После этого «кочующая» боевая машина выехала на позицию на расстояние 300–500 метров от цели и произвела залп.

«В результате огневого поражения средствами БПЛА было зафиксировано уничтожение наблюдательно поста. После чего машина в кратчайшие сроки произвела отбой и убыла в новый район ожидания», — сообщил Амур.

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По его словам, в сутки бывает 10–15 подобных выездов. Это зависит от действий противника и от выявления целей с помощью БПЛА.