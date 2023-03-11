Работник бильярдной в Выборге начал стрелять по посетителям и ранил одного из них

Выборг, Ленинградская область, , 17:00 — REGNUM Работник бильярдного клуба в городе Выборге Ленинградской области начал стрельбу по посетителям заведения из травматического оружия. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти в своём телеграм-канале.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что в 04:50 в бильярдном клубе на улице Кривоносова в Выборге сработала кнопка тревожной сигнализации.

«Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии установили, что работник заведения, пытаясь остановить конфликт, возникший между посетителями, произвел в них три выстрела из травматического пистолета «Grand Power», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 42-летний работник бильярдной, который на законном основании владеет травматическим оружием, был доставлен в отдел полиции для выяснения обоснованности применения последнего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Красноярске ссора, которая разгорелась между пассажирами автобуса, вылилась в вооружённый конфликт. В результате него пострадали двое мужчин.