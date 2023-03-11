Владимир Рогов сообщил о трех взрывах, прозвучавших в подконтрольном Украине Запорожье

Запорожье, Запорожская область, , 16:57 — REGNUM В городе Запорожье Запорожской области прозвучали взрывы. Об этом в субботу, 11 марта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Около 16:22 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучали взрывы… Земляки сообщают о как минимум трёх взрывах», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что не до, не после взрывов в подконтрольной Украине части Запорожской области воздушная тревога не объявлялась. Информация о пострадавших уточняется.

Накануне Рогов также сообщал о нескольких взрывах, прозвучавших утром 10 марта в контролируемом Вооружёнными силами Украины Запорожье.