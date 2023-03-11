Париж, 11 марта, 2023, 16:48 — ИА Регнум. До сотни тысяч человек принимают участие в акции протеста против пенсионной реформы во Франции 11 марта, передаёт местные телевидение.

Арина Лебедева/ТАСС Протест против пенсионной реформы в Париже

В Париже марш протестующих выдвинулся по направлению площади Нации. Также акции проходят в ряде французских городов, в том числе в Ницце, Тулоне, Тулузе, Лорьяне.

«Нет пенсии в 64 года!» — гласит один из плакатов в руках протестующих. Часть участников акции требует снизить пенсионный возраст до 60 лет, а не просто не повышать его.

Отметим, что это уже седьмая акция протеста против повышения пенсионного возраста во Франции — с 62 до 64 лет. Реформа пока не принята и проходит стадию рассмотрения в верхней палате французского парламента.