Краснодарский край, 11 марта, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, стрелявшего в подростка. Его обвиняют в хулиганстве по отношению к несовершеннолетним «с применением предметов, используемых в качестве оружия». Об этом 11 марта сообщает Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Накануне СМИ сообщили о том, что в станице Казанской Кавказского района в общественном месте в результате конфликта мужчина выстрелил из пневматического оружия в несовершеннолетнего. После этого подростки позвонили и рассказали о случившемся родителям, которые в свою очередь сообщили в полицию.

Следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, который, по версии следствия, вечером 8 марта 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на улице Ленина в станице Казанской встретил двух 16-летних подростков.

Между ними произошёл конфликт. Мужчина выстрелил из пневматической винтовки в одного из несовершеннолетних, а также нанёс обоим удары по лицу. В результате один из подростков был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем следственного управления СК России по краю А. К. Масловым.

Ранее ИА REGNUMА сообщало об аресте москвича, толкнувшего под поезд метро подростка. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый оказался пациентом психоневрологического диспансера.