Москва, 11 марта, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Четыре человека спасли при пожаре в здании телеканала «Спас» на улице Академика Королёва в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарный

«Пожар локализован. Всего было спасено четыре человека с разных этажей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожарным удалось сбить открытое горение. Пострадавших нет.

По последней информации, источник возгорания находился в типографии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл на первом этаже девятиэтажного здания на улице Академика Королёва в Москве. Пожару присвоен второй ранг сложности.