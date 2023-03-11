Москва, , 16:40 — REGNUM В субботу, 11 марта, в Химках на стадионе «Арена Химки» футбольный клуб «Торпедо» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 потерпел минимальное поражение от «Урала» из Екатеринбурга со счетом 0:1.

Игрок «Урала» Рай Влут © Алексей Филиппов/РИА Новости

Единственный мяч на 65-й минуте встречи забил 27-летний нидерландский нападающий Раи Влут. Желтые карточки получили Алексей Каштанов, Даниэль Мишкич, Денис Кулаков и Евгений Татаринов. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым.

Стартовые составы команд:

«Торпедо»: Александр Довбня, Олег Кожемякин, Евгений Шляков, Давид Караев (Жаир, 78'), Юрий Журалев, Роман Юзепчук (Егор Прошкин, 46'), Илья Кухарчук (Михаил Каймаков, 61'), Игор Савич (Игорь Лебеденко, 78'), Равиль Нетфуллин, Илья Стефанович, Йорди Рейна (Александр Рязанцев, 61').

«Урал»: Илья Помазун, Эммерсон, Денис Кулаков (Лео Гогличидзе, 78'), Егор Филипенко, Андрей Егорычев, Мингиян Бевеев, Лазарь Ранджелович (Александр Юшин, 46'), Эрик Бикфалви (Силвие Бегич, 86'), Даниэль Мишкич (Фанил Сунгатулин, 90'), Раи Влут, Алексей Каштанов (Евгений Татаринов, 90').

На данный момент «Урал», одержав седьмую победу и набрав 25 очков, уверенно идет на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с семью очками располагается на последней позиции.

Напомним, ранее сообщалось, что товарищеский матч между национальными сборными России и Ирака по футболу пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.