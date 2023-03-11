Киев, , 16:49 — REGNUM Западу нельзя недооценивать российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по денацификации Украины. Об этом в интервью Newsweek заявил американский инструктор, обучающий солдат ВСУ, называвшийся Эриком.

Бойцы артиллерийского расчета ЧВК «Вагнер» © Виктор Антонюк/РИА Новости

«Я имею дело с русскими с 1989 года. Они обладают стойкостью и упорством», — сказал Эрик.

По его мнению, российская сторона ещё удивит своих противников и у неё ещё есть в запасе «сюрпризы». Сообщается, что инструктор работает на Украине последние 12 месяцев.

Эрик подчеркнул, что российская армия является силой, которую нельзя сбрасывать со счетов, а нужно считаться с ней.

Напомним, ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал «стратегической глупостью» решение Вашингтона развернуть вооружённый конфликт на Украине, так как данная территория далеко от США и «на пороге» России. Эксперт отметил, что это ставит российскую сторону в более выгодное положение при снабжении войск.

Читайте ранее в этом сюжете: Сальдо заявил, что ВСУ имитируют подготовку к переправе через Днепр