Москва, , 16:39 — REGNUM В Москве стражи правопорядка задержали уроженца Азербайджана, которого на Украине подозревают в умышленном убийстве, а в России ― в незаконном хранении оружия. Об этом 11 марта сообщили в правоохранительных органах.

Полиция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнил в беседе с ТАСС представитель правопорядка, мужчина находился в розыске по линии Интерпола.

Подозреваемого, находящегося за рулём автомобиля, на посту ДПС на МКАД попытались остановить автоинспекторы для проверки документов. Однако водитель законные требования полицейских проигнорировал и продолжил движение.

«Началась погоня, в одном из дворов мужчина бросил машину и попытался скрыться. Правоохранители вынуждены были открыть стрельбу для его задержания», ― уточнил собеседник издания.

Было установлено, что задержанный ― уроженец Азербайджана Джаббар Юсифи, который находится в базе розыска Интерпола. У подозреваемого обнаружен пистолет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии задержали российского гражданина, объявленного в международный розыск. По данным правоохранителей, он якобы пытался, используя поддельные документы, получить гражданство Киргизии, заплатив $15 тыс. Его подозревают в членстве в преступной группировке, действующей в Челябинской области.