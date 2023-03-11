Суд на два месяца арестовал подозреваемого во взяточничестве главу города Мантурово Устюжанина

Мантурово, Костромская область, , 16:35 — REGNUM Глава городского округа город Мантурово Костромской области Игорь Устюжанин, которого подозревают в получении крупной взятки, арестован на срок два месяца по решению суда. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Костромской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца главе городского округа город Мантурово», — говорится в сообщении.

При этом ранее в пресс-службе следственного управления СК России по региону рассказали, что в январе 2023 года глава города Мантурово потребовал от планировавшей принимать участие в сносе аварийных объектов представителя коммерческой организации взятку в размере 400 тыс. рублей. 9 марта Устюжанин встретился с представителем фирмы в одной из гостиниц Костромы и после получения 300 тыс. рублей был арестован правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта стало известно, что бывший мэр Белгорода Антон Иванов, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, был задержан при попытке вылететь в Узбекистан.