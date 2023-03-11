Мантурово, Костромская область, 11 марта, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Глава городского округа город Мантурово Костромской области Игорь Устюжанин, которого подозревают в получении крупной взятки, арестован на срок два месяца по решению суда. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Костромской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца главе городского округа город Мантурово», — говорится в сообщении.

При этом ранее в пресс-службе следственного управления СК России по региону рассказали, что в январе 2023 года глава города Мантурово потребовал от планировавшей принимать участие в сносе аварийных объектов представителя коммерческой организации взятку в размере 400 тыс. рублей. 9 марта Устюжанин встретился с представителем фирмы в одной из гостиниц Костромы и после получения 300 тыс. рублей был арестован правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта стало известно, что бывший мэр Белгорода Антон Иванов, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, был задержан при попытке вылететь в Узбекистан.