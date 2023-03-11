Москва, , 16:32 — REGNUM Людей эвакуировали из административного здания в Москве из-за возгорания. Об этом 11 марта сообщает телеграм-канал «112».

«Возгорание произошло на улице Академика Королёва, 13», — уточнили в экстренных службах.

На данную минуту известно, что возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного здания. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Площадь возгорания и причина уточняется. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба ГУ МЧС России сообщила о пожаре на территории цеха по производству пластика в Подмосковье. Общая площадь возгорания составила 5000 кв. метров.