Москва, 11 марта, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Людей эвакуировали из административного здания в Москве из-за возгорания. Об этом 11 марта сообщает телеграм-канал «112».

Владимир Югасов ИА REGNUM Пожар на улице Академика Королёва, 13

«Возгорание произошло на улице Академика Королёва, 13», — уточнили в экстренных службах.

На данную минуту известно, что возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного здания. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Площадь возгорания и причина уточняются. Сведений о пострадавших не поступало.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба ГУ МЧС России сообщила о пожаре на территории цеха по производству пластика в Подмосковье. Общая площадь возгорания составила 5000 кв. метров.