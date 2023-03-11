Гаага, Нидерланды, , 16:29 — REGNUM Экоактивисты перекрыли одну из важнейших автотрасс в Гааге, передаёт 11 марта Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Экоактивисты в Гааге © EPA/PHIL NIJHUIS/ТАСС

Трассу, соединяющую Гаагу с Амстердамом, Утрехтом и Роттердамом, заблокировали в обе стороны представители движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»). Они пытаются повлиять на добычу газа, нефти и угля, протестуя против решения правительства выделить на эту деятельность субсидии.

В этой демонстрации участвуют, по некоторым данным, свыше трёх тысяч членов движения. Силовики пытаются решить проблему, пока уговаривая людей разойтись. При этом глава Гааги уже разрешил применить для разгона протестующих водомёты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Германии экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») получили за участие в незаконной акции тюремные сроки.