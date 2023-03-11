Донецк, 11 марта, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) приблизительно в 20 км от Донецка. Об этом 11 марта сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:45 — н. п. Старомихайловка: сброшен боеприпас с БПЛА», — говорится в сообщении.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 11 марта рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях в зоне спецоперации.