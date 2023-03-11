Вашингтон, 11 марта, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom в субботу, 11 марта, заявил, что Соединенные Штаты Америки полностью потеряли своё влияние в зоне боевых действий на Украине.

Алексей Майшев/РИА Новости Работа артиллерийских расчетов ВС России в зоне СВО

«В этом заключается проблема с Украиной. Если вы хотите воевать против крупного противника, как Россия, последнее что нужно делать, так как это ставить их в более выгодное положение и разворачивать боевые действия у их порога. Это стратегическая глупость», — заявил Макгрегор.

По словам полковника Пентагона в отставке, Украина находится слишком далеко от США, чтобы американская военная помощь и влияние Вашингтона могли переломить ход военных действий.

Напомним, 10 марта пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе переговоров намерены обсудить новый пакет военной помощи для ВСУ, а также антироссийские санкции.