Баку, , 16:31 — REGNUM Министерство иностранных дел Азербайджана вручило ноту протеста послу Ирана в Баку Сейеду Аббасу Мусави из-за полётов самолёта Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана над границей двух государств. Об этом говорится в обнародованном 11 марта совместном заявлении МИД и минобороны Азербайджана.

Сообщается, что иранский военный самолёт летал 11 марта, с 09:44 (08:44 мск) до 10:26 (09:26 мск). Он без перерывов перемещался между Зангеланским и Билясуварским районами.

«Самолёт летал на расстоянии 3–5 км от государственной границы двух стран, а в некоторых случаях прямо над госграницей», — говорится в сообщении.

Напомним, Иран неоднократно высказывал опасения о возможном изменении границ при территориальном споре Азербайджана и Армении. Баку добивается формирования «Зангезурского коридора» через армянскую территорию в Нахичевань. В этом случае Ирану может быть перерезан торговый путь на север через Армению.