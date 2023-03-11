Глава МИД Украины Кулеба назвал лицемерием отказ Зеленскому выступить на кинопремии «Оскар»

Киев, , 16:15 — REGNUM В лицемерии обвинил организаторов премии американской академии киноискусств «Оскар» за их отказ украинскому президенту Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии вручения этой награды глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил об этом 11 марта в интервью германской газете Bild.

Дмитрий Кулеба Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я просто говорю: ребята, если вы собираетесь награждать фильм о войне и не понимаете, что, когда вы пьете шампанское, одетые в красивые платья и бриллианты, и не хотите слушать настоящую военную историю, значит, с вами что-то не так», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывшему комедийному артисту, а ныне президенту Украины Владимиру Зеленскому второй год подряд не позволят выступить на церемонии вручения американской кинопремии «Оскар».