Минск и Москва обсудили возможность создания парламентского измерения в ШОС
Манама, 11 марта 2023, 16:11 — REGNUM Россия и Белоруссия рассмотрели вопрос создания парламентского измерения в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).). Об этом 11 марта сообщил председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.
По его словам, возможность создания такого парламентского движения была обсуждена в ходе встречи представителей РФ и Белоруссии на полях 146-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которая проходит в Манаме (Королевство Бахрейн).
«Обсуждались новые идеи, связанные в том числе с созданием парламентского измерения ШОС в формате либо парламентской ассамблеи, либо парламентского движения», — написал Савиных в своем Telegram-канале.
Напомним, в настоящее время идет процесс согласования вопроса вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества с государствами — членами ШОС. Об этом сообщил 9 марта глава МИД РБ Сергей Алейник. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также в этот день заявил, что поставлена «амбициозная цель» — вступить в ШОС до саммита в Нью-Дели, который запланирован на июнь 2023 года.