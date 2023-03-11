Манама, 11 марта, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия рассмотрели вопрос создания парламентского измерения в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).). Об этом 11 марта сообщил председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости Саммит ШОС

По его словам, возможность создания такого парламентского движения была обсуждена в ходе встречи представителей РФ и Белоруссии на полях 146-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которая проходит в Манаме (Королевство Бахрейн).

«Обсуждались новые идеи, связанные в том числе с созданием парламентского измерения ШОС в формате либо парламентской ассамблеи, либо парламентского движения», — написал Савиных в своем Telegram-канале.

Напомним, в настоящее время идет процесс согласования вопроса вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества с государствами — членами ШОС. Об этом сообщил 9 марта глава МИД РБ Сергей Алейник. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также в этот день заявил, что поставлена «амбициозная цель» — вступить в ШОС до саммита в Нью-Дели, который запланирован на июнь 2023 года.