Le Figaro: французский историк Эммануэль Тодд назвал ослабление НАТО следующей целью России

Париж, , 16:09 — REGNUM Французский историк Эммануэль Тодд считает, что следующей целью России станет ослабление сил Североатлантического альянса (НАТО). Об этом эксперт заявил в эфире YouTube-канала газеты Le Figaro.

Эммануэль Тодд (сс) Oestani

По его словам, Запад спровоцировал конфликт на Украине, но недооценил силы России, и теперь НАТО находится в опасности. В США, как сказал Тодд, предполагали, что санкции уничтожат российскую экономику, но случилось обратное.

«Россия сопротивляется лучше, чем мы могли представить», — заявил французский историк.

Эммануэль Тодд также полагает, что у России хорошие шансы выйти победителем. В США и странах ЕС, как отметил Тодд, уже не хватает мощностей, чтобы продолжать производить боеприпасы для Киева.

«Сейчас русские делают всё, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе просто не видят масштаба всей проблемы», —подчеркнул эксперт.

Напомним, что французский историк Эммануэль Тодд в книге «Окончательный провал» в 1976 году предсказал распад Советского Союза.