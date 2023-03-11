Врио главы Херсонской области заявил, что ВСУ имитируют подготовку к переправе через Днепр

Херсон, , 16:08 — REGNUM Если ВСУ начнут настоящую, а не вымышленную подготовку к попытке переправы через Днепр, российские военные узнают об этом заранее. Пока этого не происходит, идёт со стороны Киева дезинформация, написал 11 марта врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

Разрушенный Антоновский мост через Днепр в пригороде Херсона (с) РИА Новости

Назвав слухами вражеской пропаганды информацию о предполагаемом наступлении ВСУ на левый берег Днепра, Сальдо заявил: «На данный момент у врага мало боеспособных сил на правом берегу, все свободные резервы он бросает на убой под Артёмовск».

По его словам, российская разведка сразу замечает серьёзное перемещение отрядов или техники ВСУ на правом берегу Днепра и пока даёт информацию о том, что «никакой конкретной подготовки наступления нет».

По словам Сальдо, ВСУ перебрасывают на правый берег некоторые виды спецтехники и подразделений, приводят в порядок идущие с севера дороги для быстрой доставки войск.

«Если противник начнёт настоящую, а не вымышленную подготовку к попытке переправы через Днепр — наши военные будут знать об этом заблаговременно, и они к нему полностью готовы», — пишет Сальдо.

Он в конце сообщения заявил, что ВСУ получат в случае наступления сокрушительный отпор и что новую линию фортификационных сооружений «даже не придётся задействовать».

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ в ночное время выпустили по городам левого берега Днепра 50 снарядов