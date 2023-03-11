Донецк, 11 марта, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооружённых формирований Украины погиб мирный житель. Об этом 11 марта сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Погибший

«Во время обстрела Куйбышевского района под удар попал автомобиль по ул. Югославской. Погиб мужчина 1989 года рождения», — написал он в своём сообщении.

Также ранее Кулемзин заявил, что в период с 08:00 (совпадает с мск) до 14:00 11 марта Донецк был трижды обстрелян киевскими войсками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Петровский и Киевский районы Донецка были обстреляны со стороны вооружённых формирований Украины.