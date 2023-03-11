Саратов, 11 марта, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В Энгельсском районе Саратовской области ребёнок получил тяжёлые травмы после того, как на него упали футбольные ворота. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Дети играют в футбол

Он уточнил, что инцидент произошёл днём 11 марта в селе Титоренко на спортивной площадке.

«[Пострадавшему] девять лет, черепно-мозговая травма, ушиб мозга», ― уточнил Костин.

Он также добавил, что школьник был госпитализирован в Саратовскую областную детскую клиническую больницу. Сейчас он находится в коме.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в Барнауле футбольные ворота упали на десятилетнего мальчика во время игры на стадионе «Лабиринт». Ребёнок получил травмы головы, ему потребовалась специализированная медицинская помощь. Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не «отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью».