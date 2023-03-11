ДНР, 11 марта, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Киев старается всеми силами удержать Артёмовск Донецкой Народной Республики, чтобы выиграть время. Об этом заявил военнослужащим командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, прибыв в город, передаёт агентство «Укринформ».

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога на Артемовск

«Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами», — сказал Сырский.

Ранее он заявил, что положение украинских сил в Артёмовске очень тяжёлое.

Напомним, 10 марта советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что «контрнаступление» ВСУ планируется начать примерно через два месяца. Перед этим нужно провести реорганизацию в рядах вооружённых сил.