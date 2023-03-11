Москва, 11 марта, 2023, 15:52 — ИА Регнум. В Министерство обороны поступают до 100 тыс. обращений в год от родственников участников Великой Отечественной войны с просьбой предоставить данные о их судьбе. В этом поиске помогают информационные системы ведомства.

Владимир Вяткин/РИА Новости Каски и цветы на могиле, в которой был перезахоронен воин Красной армии, погибший в годы Великой Отечественной Войны

Об этом сообщил 11 марта в ходе публичной дискуссии «Великие битвы Великой Отечественной 80 лет спустя» директор департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

По его словам, информационные системы являются тем инструментом, который помогает «прослеживать судьбы и устанавливать тех людей, которых нашли поисковики». Как отметил Таранов, Минобороны занимается поиском погибших и за рубежом.

Благодаря деятельности ведомства в последние годы были установлены личности более 280 тыс. бойцов, которые долгое время покоились под плитами с надписями «неизвестный солдат».

Ранее сообщалось, что в 2022 году поисковики в Ленинградской области в рамках акции «Вахта Памяти» смогли установить имена 131 солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны.