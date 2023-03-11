Донецк, 11 марта, 2023, 15:52 — ИА Регнум. В результате обстрела Куйбышевского района города Донецка Донецкой Народной Республики от полученных ранений скончался мальчик 2015 года рождения. Об этом в субботу, 11 марта, в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Валентин Спринчак/ТАСС Скорая помощь в Донецке

«По дополнительной информации, во время обстрела Куйбышевского района получил ранение мальчик 2015 г. р. К сожалению, по дороге в больницу мальчик скончался», — говорится в распространенном сообщении.

Помимо этого, Кулемзин рассказал о последствиях обстрелов Киевского, Куйбышевского и Петровского районов города, а также показал кадры с мест прилётов.

Напомним, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, сообщалось, что ВСУ за два часа, в период с 13:25 по 15:10 по местному времени, выпустили 17 снарядов натовского калибра 155 мм в направлении Куйбышевского, Кировского, Киевского и Петровского районов Донецка.