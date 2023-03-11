Москва, 11 марта, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях в зоне спецоперации составили свыше 400 человек личного состава. Об этом 11 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ на купянском направлении составили до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

Как отметил Игорь Конашенков, в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва (ЛНР) уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Конашенков также уточнил, что на донецком направлении в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое (ДНР) российские военные за сутки уничтожили более 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

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Помимо этого, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии Вооруженных сил РФ нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар (ДНР).

«Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20», — уточнил Конашенков.

На херсонском направлении, по словам представителя Минобороны РФ, уничтожено свыше 50 бойцов ВСУ, а также склад боеприпасов 124-й украинской бригады территориальной обороны.

Игорь Конашенков также добавил, что за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Райгородка, Оборотновка, Площанка Луганской Народной Республики, Старомайорское, Шевченко Донецкой Народной Республики, Каменское и Балочки Запорожской области.

«Средствами ПВО в течение прошедших суток сбито четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM», — отметил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ за сутки нанесли поражение 75 украинским артиллерийским подразделениям, а также живой силе и технике в 114 районах.