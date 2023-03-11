Берлин, , 15:39 — REGNUM Германия преодолела вызванный конфликтом на Украине дефицит подсолнечного масла. Об этом в субботу, 11 марта, сообщает агентство DPA со ссылкой на Ассоциацию производителей масличных культур ФРГ (Ovid).

Подсолнечное масло Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Экспорт семян подсолнечника, рапса и подсолнечного масла с Украины почти достиг довоенного уровня и также идет в Германию», — приводит источник слова представителя Ovid.

По информации DPA, ФРГ удалось перестроить логистические и товарные пути для снижения стоимости производства. Однако в ассоциации Ovid по-прежнему опасаются, что высокие цены на энергоносители могут привести к переносу отрасли из Германии в другие страны.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что высокие темпы роста инвестиций в защиту климата вскоре помогут ФРГ достичь темпов экономического роста, сравнимого с 1950–1960-ми годами.