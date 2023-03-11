Пенза, 11 марта, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ввёл в регионе режим повышенной готовности. Об этом он объявил 11 марта на внеочередном заседании, сообщает пресс-служба областного правительства.

Маргарита Матвеенкова/РИА Новости Паводок

Как доложили губернатору главы муниципалитетов, есть случаи «локальных» подтоплений, которые устраняют в короткие сроки.

«Нужно быть готовыми к различным сценариям развития ситуации, при организации противопаводковых мероприятий следует учитывать погодные условия», — сказал Мельниченко.

Он также поручил отработать эвакуацию населения из тех районов, где есть угроза сильного подтопления, а также организовать там пункты размещения и питания для эвакуированных. По словам губернатора, особое внимание нужно уделить Сердобскому, Малосердобинскому, Нижнеломовскому и Пензенскому районам.

Стоит отметить, что в Пензенской области 9 и 10 марта температура воздуха поднялась выше климатической нормы, вместе с этим прошли дожди, что привело к интенсивному таянию снега. Сообщается о подтоплении населённых пунктов в большинстве районов региона, а из-за подъёма уровня воды в реках стало заливать некоторые мосты. В местных СМИ сообщают о жалобах жителей, что их своевременно не эвакуируют.