The Hill: странам Запада из-за трёх ошибок угрожает проигрыш в конфликте на Украине

Вашингтон, , 15:36 — REGNUM В результате трёх ошибок западные страны серьёзно рискуют проиграть в конфликте на Украине. Об этом говорится в опубликованной 10 марта статье экс-профессора Армейского военного колледжа США Стивена Блэнка для издания The Hill.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам автора, с помощью военной помощи Запада вооружённые формирования Украины продержались более одного года, однако сейчас западным странам угрожает серьёзная возможность проигрыша в конфликте на Украине.

«Запад рискует проиграть по трём конкретным, но взаимосвязанным причинам: отсутствие стратегии, боязнь победы и нежелание публично агитировать за победу Украины», — говорится в статье.

Также Блэнк указал, что, невзирая на широкую поддержку Киева со стороны западной общественности, в частном порядке лидеры Запада всё больше высказывают скептицизм по поводу возможностей украинской стороны.

«Эксперты утверждают, что к переговорам нужно принуждать Украину, а не Россию. И за всей этой аргументацией стоит ошибочное представление о том, что Россия не может или не должна быть побеждена, совершенно необоснованный аргумент, но тот, который отражает необъяснимый, но всепроникающий страх перед украинской победой», — утверждается в публикации.

Кроме этого, эксперт отметил, что, по его убеждению, западные страны уже в течение ближайшего времени увидят последствия своей нерешительности, когда ВСУ окончательно сдадут Артёмовск и вынуждены будут отложить своё контрнаступление весной, так как «Запад не может собраться с силами даже спустя 13 месяцев и отправить оружие, которое он уже пообещал».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что германская железнодорожная компания Deutsche Bahn прекратила бесплатно перевозить гуманитарную помощь, предназначенную для Киева.