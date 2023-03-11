Бишкек, , 15:35 — REGNUM Переговоры генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова и секретаря Совбеза Киргизии Марата Иманкулова состоялись 11 марта в Бишкеке, сообщили в пресс-службе президента республики.

Имангали Тасмагамбетов © Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости

Это был первый визит Тасмагамбетова в Киргизию на посту председателя ОДКБ. Он обсудил с Иманкуловым практическую деятельность организации и запланированные на этот год мероприятия.

Участники встречи обменялись мнениями об обеспечении безопасности в регионе, обсудили геополитические проблемы в контексте эффективного реагирования на вызовы и угрозы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в Киргизии состоятся учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2023». Эту тему Тасмагамбетов обсудил с главой республики Садыром Жапаровым.