Асад заявил, что народ Сирии гордится исторической дружбой с Китаем

Дамаск, , 15:32 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад поздравил Си Цзиньпина с переизбранием его на третий срок председателем КНР. Об этом 11 марта сообщает агентство SANA.

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

В поздравительной телеграмме Асад выразил уважение китайскому лидеру и отметил, что за годы его правления Китай приобрёл большой вес и влияние в мире.

«Единодушное решение китайских народных депутатов свидетельствует о признании успеха вашей самоотверженной деятельности, благодаря которой удалось добиться дальнейшего роста и процветания», — цитирует текст телеграммы агентство SANA.

Асад подчеркнул, что историческая дружба с Китаем является источником гордости для сирийского народа. Президент Сирии выразил надежду на продолжение двустороннего партнёрства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 марта Всекитайское собрание народных представителей единогласно переизбрало Си Цзиньпина на пост председателя КНР, он будет занимать эту должность ещё пять лет.