Житель Подмосковья жестоко расправился с 15-летней бывшей подругой
Подольск, Московская область, 11 марта 2023, 15:26 — REGNUM В Московской области от ножевых ранений скончалась 15-летняя девочка. Девятиклассницу с перерезанным горлом в квартире обнаружила соседка по дому в Подольске. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
На место была сразу же вызвана скорая помощь. Однако медикам не удалось спасти пострадавшую, она скончалась по дороге в больницу. Инцидент произошёл 10 марта.
В убийстве подозревается её бывший молодой человек. В настоящее время 18-летний подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года в Магнитогорске Челябинской области местный житель убил свою супругу и ранил сына. По данным следователей, пьяный гражданин зарезал женщину и затем нанёс ножевые ранения трёхмесячному ребёнку в ходе бытового конфликта. После этого нападавший пытался покончить с собой.