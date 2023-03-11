Подольск, Московская область, , 15:26 — REGNUM В Московской области от ножевых ранений скончалась 15-летняя девочка. Девятиклассницу с перерезанным горлом в квартире обнаружила соседка по дому в Подольске. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На место была сразу же вызвана скорая помощь. Однако медикам не удалось спасти пострадавшую, она скончалась по дороге в больницу. Инцидент произошёл 10 марта.

В убийстве подозревается её бывший молодой человек. В настоящее время 18-летний подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ​​​​​в ноябре 2022 года в Магнитогорске Челябинской области местный житель убил свою супругу и ранил сына. По данным следователей, пьяный гражданин зарезал женщину и затем нанёс ножевые ранения трёхмесячному ребёнку в ходе бытового конфликта. После этого нападавший пытался покончить с собой.