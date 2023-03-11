Донецк, 11 марта, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за последние два часа обстреляли четыре района города Донецка Донецкой Народной Республики. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в Telegmram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

Уточняется, что в период с 13:25 по 15:10 по местному времени ВСУ выпустили 17 снарядов натовского калибра [155 мм] в направлении Куйбышевского, Киевского, Кировского и Петровского районов Донецка. Также в 13:55 по направлению н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая было выпущено восемь снарядов.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры на данный момент уточняется.

Напомним, ранее 11 марта в представительстве ДНР в СЦКК сообщалось об обстрелах Петровского и Киевского районов Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.