Глава Болгарии прервал визит в Баку из-за положительного теста на ковид
Баку, 11 марта 2023, 15:21 — REGNUM Визит болгарского президента Румена Радева в Азербайджан пришлось прервать из-за того, что тест политика на COVID–19 дал положительный результат, сообщили 11 марта в его пресс-службе.
Отмечается, что после получения положительного результата Радева ещё дважды протестировали. И, хотя результаты оказались отрицательными и Радев хорошо себя чувствовал, он отменил своё участие в Х Глобальном Бакинском форуме.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее состоялась встреча Радева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в основном посвящённая вопросам энергетического сотрудничества.