Баку, , 15:21 — REGNUM Визит болгарского президента Румена Радева в Азербайджан пришлось прервать из-за того, что тест политика на COVID–19 дал положительный результат, сообщили 11 марта в его пресс-службе.

Румен Радев Administration of the President of the Republic of Bulgaria

Отмечается, что после получения положительного результата Радева ещё дважды протестировали. И, хотя результаты оказались отрицательными и Радев хорошо себя чувствовал, он отменил своё участие в Х Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее состоялась встреча Радева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в основном посвящённая вопросам энергетического сотрудничества.