Москва, 11 марта, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Правительство России одобрило законопроекты о налоговых вычетах при добыче нефти и о порядке экспорта газа, добытого в Арктике. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба кабмина.

Владимир Югасов ИА REGNUM Дом Правительства Российской Федерации

В первом случае вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ для «определения значения базовой цены на нефть для определения размера налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти».

Во втором законопроекте предлагается предоставлять исключительное право «на экспорт природного газа пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты». В нём также регулируется заправка газом судов, которые перевозят экспортные грузы.

Стоит отметить, что определение базовой цены на нефть в РФ переносят из Бюджетного кодекса в Налоговый. Базовая цена за баррель остаётся на уровне $44,2. Налоговый вычет применяется, если цена на нефть по итогам месяца будет выше базовой цены на нефть.