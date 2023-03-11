Ордынский район, , 15:14 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело после гибели двоих малолетних детей во время пожара в частном доме. Следователям предстоит установить виновных в причинении смерти по неосторожности, сообщили 11 марта в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Пожарный © Евгений Курсков/ТАСС

Напомним, днем 11 марта в одном из сел Ордынского района произошёл пожар в квартире двухэтажного дома. При пожаре погибли оставленные без присмотра восьмилетняя девочка и трехлетний мальчик. Их матери в момент возгорания дома не было. По свидетельству соседей, женщина злоупотребляла спиртными напитками.

В настоящее время следователями назначены судебная экспертиза для установления причин смерти детей и пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания.