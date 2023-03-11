Москва, 11 марта, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Жителей Москвы предупредили об усилении ветра с порывами до 18 м/с и рекомендовали быть внимательными на улице. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Сохранится мокрый снег, возможен ледяной дождь, образование гололедицы», — говорится в сообщении.

Жителей Москвы также призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что теплые воздушные массы придут в Москву уже 11 марта, но из-за сильной влажности и ветра тепло будет ощущаться как температура ниже нуля.