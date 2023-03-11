Минобороны: российские войска уничтожили на донецком направлении свыше 140 украинских военных

Москва, , 15:10 — REGNUM Российские военные «южной» группировки войск Вооружённых сил (ВС) РФ уничтожили на донецком направлении свыше 140 военных вооружённых формирований Украины. Об этом 11 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащий ВС России ведет огонь по позициям ВСУ © Алексей Майшев/РИА Новости

По словам Конашенкова, на донецком направлении активными действиями подразделений и артиллерийского огня «Южной» группировки российских войск около населённых пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки было уничтожено «более 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30с».

Также официальный представитель Минобороны уточнил, что на южнодонецком и запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск «Восток» поразили киевские формирования у населённых пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики.

«Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС России в ходе спецоперации за последние 24 часа уничтожили в ДНР две американские РЛС контрбатарейной борьбы вооружённых формирований Украины.