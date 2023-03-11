Донецк, , 15:09 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили четыре снаряда украинских РСЗО. Об этом в субботу, 11 марта, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в зоне СВО © Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток сбито 4 реактивных снаряда реактивных систем [M142] HIMARS и [9K57] «Ураган», а также перехвачены 4 противолокационные ракеты HARM», — сказал Конашенков.

Кроме того, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Харьковской областях удалось сбить 11 беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, ранее 11 марта в Telegram-канале Министерства обороны России показали кадры, на которых запечатлен момент уничтожения зенитно-ракетного комплекса ВСУ Stormer HVM высокоточным барражирующим боеприпасом при поддержке БПЛА в наведении.