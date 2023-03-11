Мелитополь, 11 марта, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Идея президента Украины Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию является не чем иным, как маразмом. Об этом 11 марта заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Он начал сыпать маразмами. Думаю, скоро они назовут нас инопланетянами и будут сражаться за контроль над галактикой», ― сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Председатель движения уверен, что у власти в Киеве стоят неадекватные люди, поэтому попытки понять их не имеют никакого смысла. По его словам, южнорусские земли необходимо освобождать от их власти.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству изучить «возможность переименования России в Московию». Поводом к этой инициативе стала петиция, оформленная в ноябре прошлого года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобное предложение «очередным проявлением курса Киева на создание «анти-России».

В свою очередь, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев тоже предложил Украине новое название. По его словам, самый подходящий и точный вариант — это Schweinisch Bandera-Reich (Свинский бандеро-рейх).