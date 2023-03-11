Москва, 11 марта, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за сутки нанесли поражение 75 украинским артиллерийским подразделениям, а также живой силе и технике в 114 районах, сообщает 11 марта Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Нанесено поражение 75 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения ЗРК ВСУ Stormer HVM производства Великобритании высокоточным барражирующим боеприпасом.