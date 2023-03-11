Москва, 11 марта, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации за последние 24 часа уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) две американские РЛС контрбатарейной борьбы вооружённых формирований Украины. Об этом 11 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Андрей Рубцов/ТАСС Работа расчета буксируемой гаубицы «Мста-Б» в зоне проведения СВО

«В районах населённых пунктов Константиновка и Приволье Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50», — сказал он.

Также официальный представитель Минобороны уточнил, что российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за это же время поразили 75 артиллерийских подразделений киевских войск на огневых позициях, а также живую силу и технику врага в 114 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что наиболее высокая точность поражения была показана новой российской авиационной ракетой Р-37М, примененной в зоне специальной военной операции.