Мелитополь, , 14:56 — REGNUM Вооруженные силы Украины перебрасывают свои резервы с запорожского направления в район Артёмовска. Об этом 11 марта рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, согласно поступившей оперативной информации, ночью ВСУ произвели переброску своих подразделений с запорожского направления с целью усиления группировки, которая «достаточно быстро уничтожается нашими войсками». Об этом Рогов сообщил РИА Новости.

Он также отметил, что силы противника в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области продолжают укрепляться за счёт вновь прибывающих резервов из числа мобилизованных и подготовленных за границей военных. На всём запорожском участке линии боевого соприкосновения в настоящее время «сконцентрировано 70 тыс. военнослужащих ВСУ», заявил Рогов.