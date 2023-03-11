В США 81-летний мужчина застрял в снегах на дороге в Долину Смерти и неделю ждал спасения

Вашингтон, , 15:06 — REGNUM 81-летний житель штата Калифорния (США) Джерри Алан Джурет, отправившись на автомобиле в соседний штат, застрял на дороге в снегах. Об этом сообщает журнал People.

Метель © ИА REGNUM

По данным журналистов, пожилой мужчина выехал из населённого пункта Биг-Пайн 24 февраля в Неваду. После сообщения о его пропаже сотрудники полиции, облетая район на вертолёте 2 марта, обнаружили занесённую снегом машину на трассе, ведущей в Долину Смерти.

Сообщается, что мужчина пробыл в машине неделю. Он питался круассанами и снегом. Когда над машиной пролетал вертолёт, американец открыл окно и помахал правоохранителям. Выяснилось, что автомобиль застрял из-за снежной бури.

«Я считаю, что это чудо. Он был так счастлив, что его наконец спасли, и улыбался всю дорогу до аэропорта», — рассказал журналистам брат Джурета.